Royal Family spaventata dal libro di Harry. Giallo sul capitolo su Elisabetta

Il 10 gennaio arriva l'esplosiva autobiografia del principe Harry

Buckingham Palace aspetta con preoccupazione il 10 gennaio. Quel giorno uscirà infatti "Spare", l'autobiografia del principe Harry che dopo le varie vicissitudini con la famiglia si teme possa essere "esplosiva". Come scrive il Giornale, "dal titolo, ai contenuti, alle vendite previste, il libro è già un caso, la scossa di terremoto del 2023 per la Casa reale britannica. Harry, che per raccontarsi avrebbe incassato circa 20 milioni di euro in anticipo, spiega che si tratta del «resoconto di prima mano della mia vita, che è accurato e del tutto veritiero». E i precedenti, interviste e dichiarazioni feroci, fanno già tremare la Corona".

Secondo il Giornale a far tremare ancora di più la Royal Family "è il nome del ghostwriter che si è occupato della stesura del testo, il premio Pulitzer JR Moehringer, biografo ombra di Andre Agassi". E "«Spare» dice molto già dal titolo, di cui a Buckingham Palace hanno scoperto solo dopo l’annuncio ufficiale della casa editrice, la Penguin Random House", prosegue il Giornale. "Vuol dire «di scorta», «di ricambio», chiaro riferimento all’essere eternamente secondo di Harry, in una Famiglia in cui solo il primogenito, il fratello William, è da sempre il predestinato a ereditare il trono e tutti gli onori". Anche se forse il capitolo sulla Regina Elisabetta sono state ammorbidite dopo la sua morte.