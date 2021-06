Rum Diplomàtico sbarca in Italia la Selección de Familia

Presentata a Milano la nuova referenza di Rum Diplomàtico, si chiama Selección de Familia. Un rum di grande pregio che nasce dalla passione delle famiglie proprietarie e dalla competenza dei suoi maestri roneri. Ora disponibile anche in Italia grazie all’importatore esclusivo Compagnia dei Caraibi.

Hanno riunito la “famiglia” per inventare qualcosa di autentico e di sentito, come sempre sono le cose di famiglia, e ne è venuta fuori una perla di rum.

Diplomático Selección de Familia, prodotto da Destilerías Unidas S.A. (DUSA), azienda venezuelana a conduzione familiare alle pendici delle Ande fondata nel 1959 e distribuito in Italia da Compagnia dei Caraibi, è la nuova referenza premium dell’ormai celebre Rum Diplomatico, presentata alla stampa italiana con la partecipazione in videoconferenza dal Venezuela di José Rafael Ballesteros Melendez, CEO di Rum Diplomatico, e del maestro distillatore Nelson Hernandez.





Diplomático Selección de Familia non è un rum da “pirati” ma da “signori”. Se lo avessero potuto bere i pirati sarebbero stati sedotti dall’eleganza di questo rum e la pirateria sarebbe stata debellata molto prima, ma per ritiro dei pirati, rammolliti dal languore di questo rum raffinato che avrebbe tolto loro un po’ della avventatezza infusa dai rum dozzinali.

La selezione privata creata dalle famiglie proprietarie della distilleria venezuelana assieme ai Maestri Roneri è un blend che nasce dal millimetrico (o “millilitrico”) dosaggio di diversi rum, con un unico filo conduttore: la tradizione e il territorio.

Diplomàtico Selección de Familia è infatti il miracoloso punto di equilibrio dei diversi rum di cui è composto, i quali hanno trascorso fino a 12 anni in botti di rovere bianco americano già intrise di Sherry e Bourbon (a cui erano state destinate in passato), il che spiega per esempio i sentori di vaniglia.

I rum che costituiscono il blend sono figli di diverse tecniche di distillazione, sulle quali però prevale il Pot Still, ma non mancano piccole percentuali di rum estratti in alambicco Batch Kettle e in colonna Barbet.

Il maestro distillatore Hernandez lo ha spiegato bene in collegamento anch’egli dal Venezuela: “Procediamo con piccole pennellate per ottenere il blend che vogliamo”, che altro non è che l’antica quanto sfuggente ricetta delle cose buone, fissata a suo tempo dal signor Bauli a chi gli chiedeva il segreto del pandoro: “E’ questione di un po’ di più e un po’ di meno, di un po’ dopo e un po’ prima”.

Una cura dei dettagli di cui le famiglie proprietarie si sono assunte la paternità diretta.

Il risultato è un rum di alto profilo che indurrebbe a pose più meditabonde anche il pirata più infervorato: color ambra scuro, secco ma ricco di aromi di canna da zucchero, miele, prugna, banana e frutti rossi, arrotondati dalle note di caramello, vaniglia e rovere. Un equilibrio davvero armonico per una gradazione del 43% che in bocca restituisce sentori di prugna e caramello.

È un rum che probabilmente dà il meglio di sé bevuto liscio, ma la sua complessità e struttura potrebbero offrire spunti interessanti anche a quel mondo della miscelazione più propenso a cocktail sofisticati e non convenzionali.

“È un modo per onorare il carattere unico della nostra famiglia”, ha detto José Rafael Ballesteros Melendez, il Ceo di Diplomatico. “La passione per la tradizione artigianale del rum scorre nelle vene delle nostre famiglie. Abbiamo affinato i nostri istinti e condiviso le nostre conoscenze, per creare un rum diverso e inedito”.

Bisogna ammettere che ci sono riusciti.