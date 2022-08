Sabina Guzzanti contro Flixbus: "Sui pullman puzza di pipì"

Sabina Guzzanti contro Flixbus: "Sul pullman puzza di pipì"

"Sul pullman Gallipoli Roma seduta al secondo piano, mi accorgo che c’è un intenso puzzo di piscio. Mi sposto più avanti, più indietro, resta invariato". Inizia così il resoconto ironico e per certi versi surreale che l'attrice Sabina Guzzanti ha postato sulla sua pagina Facebook nei giorni scorsi. Un racconto che spiega molto bene come non sempre i viaggi low-cost facciano rima con comfort o pulizia.

"Intorno a me ragazze e ragazzi sono concentrati sui cellulari - prosegue la Guzzanti -. Mi siedo al piano di sotto, la puzza è ancora più forte tanto che i passeggeri indossano la mascherina. L’età media è più alta e sono più inclini a protestare, mentre i giovani di sopra ritengono sia completamente inutile. Mi faccio coraggio, entro in bagno: è pulito! Non è colpa dei passeggeri. Chiamo la Flixbus, mi tengono in attesa 20 minuti con una voce registrata che ripete quanto ci tengano che il nostro viaggio sia perfetto. Quando rispondono e riesco a spiegare il problema, mi chiedono se ho delle foto. Foto della puzza? Ha ragione non si può. le faremo sapere, la vostra opinione per noi è davvero importante. Scomparsi. Nella sosta l’autista incalzato dai passeggeri, risponde che ha segnalato il problema in passato: in estate succede. Quindi lo sapevano? Consapevolmente hanno costretto un centinaio di persone a viaggiare in una latrina per 9 ore?

Un passeggero suggerisce di stroncarli su trust pilot. Mi registro sull’app e scrivo. Mi informano via mail che il mio account è stato bloccato. Lo racconto perché mi sembra un viaggio propedeutico al voto del 25/9. Qualunque sia la scelta, va sempre contro di noi, per quanto puoi avere ragione, hai sempre torto" conclude Sabina Guzzanti.