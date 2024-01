Samira Zuabi Garcìa, ecco la mostra fotografica "Il Mondo in Giambellino"

Samira Zuabi Garcìa, mostra fotografica "Il Mondo in Giambellino" a Milano

Sabato 20 gennaio 2024 a Milano, dalle ore 18.00 alle 21:00, presso la Bottega d'Arte di Samira Zuabi (via Giambellino 41/a), appuntamento da non perdere con l'inaugurazione della mostra fotografica “Il Mondo in Giambellino”, al centro gli scatti della fotografa e pittrice di origine spagnola Samira Zuabi Garcìa.

Un viaggio tra le suggestioni provenienti da alcune delle più belle città del mondo attraverso gli scatti di Samira Zuabi Garcìa e realizzate durante i suoi viaggi tra il 2010 e il 2023.

La mostra si compone di circa cento immagini che vogliono raccontare di luoghi e colori, monumenti iconici e territori poco battuti dal turismo di massa, allo scopo di portare nuove impressioni da diverse parti del mondo nello storico quartiere milanese del Giambellino.

Samira Zuabi Garcìa ha realizzato degli scatti che non vogliono essere solo documentazione fotografica, ma vogliono restituire nelle composizioni stati d'animo, identità e carattere di alcuni Paesi del mondo, tra cui Russia, USA, Messico, Perù, Thailandia, Islanda, Danimarca e Italia.

Oltre alla visita si potrà brindare in occasione del primo compleanno della Bottega d'Arte che ospita la mostra e che è anche lo studio e lo show room della fotografa e pittrice Samira Zuabi Garcìa. La serata è plastic free allo scopo di combattere lo spreco della plastica durante gli eventi, chi vuole brindare dovrà automunirsi di un bicchiere (o tazza) tassativamente riutilizzabile.

La mostra rimarrà aperta fino al 20 febbraio 2024 e si potrà visitare il lunedì dalle 15.00 alle 19.30 e da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.30.

Ingresso gratuito.

Chi è Samira Zuabi Garcìa: pittrice, fotografa e scrittrice.

Laureata presso l’Università di Belle Arti di Siviglia (Spagna), inizia il suo percorso lavorativo a Milano come fotografa e pittrice. Ha sviluppato collaborazioni in centro Europa, Australia, lslanda, USA, Repubblica Dominicana e Messico.