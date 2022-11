Selvaggia Lucarelli in tv il giorno della morte della madre: le polemiche

Selvaggia Lucarelli attaccata sui social per essere andata in tv il giorno della morte della madre

Selvaggia Lucarelli è stata attaccata sui social perché avrebbe deciso di partecipare alla trasmissione Ballando con le Stelle, di cui è giudice, nonostante l'annuncio della morte della madre avvenuto nella mattinata. In molti hanno accusato la popolare giornalista e conduttrice di essere stata poco sensibile nei confronti del lutto. Tra questi anche l'ex direttore del Tg1 e attuale numero uno del Tg5 Clemente Mimum.

quando mori' mia madre "speciale tg1" (di cui ero responsabile) non ando' in onda — Clemente Mimun (@cjmimun) November 20, 2022

Altri utenti meno "noti" hanno comunque stigmatizzato il comportamento della Lucarelli.

Non sto giudicando il dolore di nessuno. Ripeto, ognuno é libero di fare come ritiene meglio. Mi fa solo impressione sapere che la madre di Selvaggia Lucarelli non é ancora stata sepellita mentre lei é in diretta a fare commenti su ballerini di una gara tv. #BallandoConLeStelle — Desperate (@schifitor) November 19, 2022

Muore una madre, migliore o peggiore che sia ma, alzare palette di cartone ascoltare musica e vedere ballare era più importante di stare a casa. Non è questione di lavoro non è questione di sentenze È questione che la tua vita è puntare il dito verso glialtri #SelvaggiaLucarelli — Francesco (@chipswilliams1) November 20, 2022

La replica della Lucarelli (e la solidarietà di Enrica Bonaccorti)

Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina. #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 19, 2022

Non si è fatta attendere la replica di Enrica Bonaccorti, che ha voluto portare un messaggio di vicinanza alla Lucarelli.