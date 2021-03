Separarsi online, con la piattaforma "Di-visioni" è possibile

Nasce a Torino una start up con servizi dedicati alle coppie che vogliono dividersi consensualmente ma non sanno come fare. Secondo i dati forniti dall’Istat, la pandemia causata dal Covid19 ha fatto crollare, nel primo semestre del 2020, matrimonio ed unioni civili, incrementando fortemente separazioni e divorzi.

Se da un lato, il calo è dovuto alle stringenti restrizioni relative alla celebrazione di matrimoni religiosi e civili, che impediscono assembramenti in luoghi pubblici e privati, dall’altro l’incremento di separazioni e divorzi si riconduce al prolungato periodo di tempo passato insieme h24 da molte coppie.

Da oggi cercare un accordo di separazione o divorzio o di affidamento dei figli sarà più semplice e potrà essere fatto dai partner – anche con l’assistenza dei legali - dal divano di casa, con il tablet o il cellulare.

Nasce, infatti, a Torino, una delle prime startup italiane di innovazione digitale nel settore legale e ODR (online dispute resolution), Bluebird Project srl.

La startup, creata da un team di avvocati e mediatori italiani, a prevalenza femminile, insieme ad un gruppo di esperti internazionali di ADR e ODR e con l’ausilio di DNDG, una software house torinese di rilievo internazionale, pubblica online la sua piattaforma, con servizi dedicati alle coppie che vogliono separarsi consensualmente ma non sanno come fare.

La piattaforma, che prende il nome di “DI-VISIONI” per evocare un futuro aperto e auspicabilmente positivo, per quanti, costretti a dividersi, decidono di ricorrere ai servizi messi a loro disposizione, è online e visitabile all’indirizzo di-visioni.bluebirdproject.it/home.

Un primo servizio gratuito di orientamento permette agli utenti, rispondendo a poche, semplici domande, di valutare quale percorso preferire per avviare la propria separazione (in Comune, in Tribunale, con la negoziazione assistita, ecc.), in base alla propria situazione personale.

Una volta deciso come procedere, anche con l’aiuto delle pagine di approfondimento e di possibili incontri - tutti rigorosamente virtuali - con avvocati, mediatori, psicologi ed esperti, il sistema offre la possibilità, a costi ridotti e restando comodamente seduti sul divano di casa, di compilare tutti i documenti necessari a procedere in Comune o in Tribunale. Per chi si separa nei Comuni che hanno stipulato una convenzione con la Società la procedura sarà totalmente gratuita e permetterà di fissare direttamente il primo incontro con l’Ufficiale di Stato civile.





E per chi non avesse ancora trovato un accordo completo di separazione, rispetto a case, figli, mantenimento, animali di compagnia e altre questioni? I soci di Bluebird Project stanno elaborando un percorso di ricerca amichevole dell’accordo, totalmente online, grazie al quale i partner potranno avere il pieno controllo del processo di separazione, individuando le soluzioni più adeguate alla propria famiglia, ma sempre con il supporto di esperti.

I Comuni, i Tribunali potranno gestire a distanza tutti i casi di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di mantenimento o di affidamento dei figli, che non siano già gestiti con l’ausilio di avvocati, in modo semplice, rapido ed efficiente. Grazie al servizio di orientamento diminuiranno gli accessi e le chiamate di chi vuole avere informazioni, ma anche di chi necessita di essere accompagnato nella compilazione dei moduli richiesti o nella formalizzazione del proprio accordo. E sarà anche più facile rispettare le misure anti-Covid.

Ecco l’organigramma della start up: Nicoletta Casale, Amministratore delegato (CEO) e Product Manager della piattaforma, Alessia Cerchia, Avvocato, Amministratore delegato (CEO) e Chief Technology Officer (CTO) della piattaforma, e Paola Ventura (nella foto), Avvocato, Partner di La Scala Società tra Avvocati e Legal Content Developer della piattaforma.