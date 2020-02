Sesso, piacere femminile e osteopatia

Sono molti gli studi sul piacere sessuale femminile e sui limiti al suo raggiungimento, da cui emerge che diverse donne faticano a conquistare l'apice del piacere, risultato di un equilibrio fisiologico non sempre facile da ottenere.



Di questo argomento si occupa anche l'osteopatia, intervenendo in particolare sulla mobilità della muscolatura pelvica.



Il pavimento pelvico, infatti, rappresenta una complessa struttura muscolo-tendinea e connettivale che riveste l'interno delle pareti del piccolo bacino, sorregge gli organi pelvici ed è responsabile anche della funzione sessuale. Il suo tono muscolare e l'esercizio risultano quindi di fondamentale importanza per migliorare la qualità della sensazione sessuale e la qualità orgasmica.



Secondo l'approccio osteopatico tensioni e limitazioni possono difatti provocare squilibri e alterazioni delle varie funzioni dell'organismo, causando diversi generi di disturbi tra cui l'alterazione del piacere durante il coito.



Un muscolo troppo debole causa sensazioni affievolite. Un muscolo tonico, invece, permette di prendere coscienza della staticità e della dinamicità di questa parte del corpo e di modificare quindi la propria percezione del piacere sessuale.



"L'osteopata può riequilibrare le tensioni del pavimento pelvico e rendere possibile una presa di coscienza delle possibilità contrattili di questa parte del corpo" - sostiene il Dott. Marco Chiantello, fondatore insieme al Dott. Emanuele Botti di Advanced Osteopathy Clinic. "Migliorare la funzione delle strutture che compongono il pavimento pelvico e di quelle limitrofe (articolazioni del cingolo pelvico, arti inferiori, rachide lombare) permette di intervenire sulla forza di contrazione e sull'elasticità dei muscoli, incrementando la risposta a stimoli sia interni che esterni".

