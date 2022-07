Silvio Berlusconi accocolato alla sua Marta, mentre la Pascale si sposava

Mentre la Pascale si sposava con Paola Turci, Silvio berlusconi si lasciava andare alle coccole della su Marta

Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono sempre più uniti, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, che ha pizzitaco la neo coppia al largo del mare sardo. Lo scorso sabato 2 luglio, mentre la sua ex compagna Francesca Pascale si sposava con Paola Turci, l'ex premier e "sua moglie" sono arrivati in Sardegna e hanno subito approfittato di fare una gita a bordo della barca Sweet Dragon, un Magnum 70 lungo ventidue metri.

Accocolati una sull'altro con gli occhi chiusi, Silvio Berlusconi che ha giurato, lo scorso marzo, "amore eterno" alla sua Marta Fascina, si gode il primo loro week-end in Sardegna, mentre il personale a bordo si prende cura della coppia.