Turci, la Pascale è "fuori di seno". Ecco le foto del taglio della torta

Francesca Pascale e Paola Turci, fresche spose, hanno condiviso la loro felicità con pochi inviati avvolte in abiti sensuali

Il dress code total white delle nozze tra Francesca Pascale e Paola Turci è stato uno degli elementi del matrimonio a sorpresa di questa calda estate. Alla cerimonia sono stati presenti pochi intimi e il settimanale Diva e Donna dedica alle neo spose una gallery con nuovi particolari.

Tra i momenti emozionanti, come ogni matrimonio, c'è alla fine della cena, avvenuta presso il resort al Castello di Velona, il resort di lusso sito trea le colline di Montalcino, il taglio della torta. Tutto è stato organizzato alla perfezione con dovizia di particolari. Paola Turci è fasciata in un abito bianco monospalla bianco e Francesca Pascale ha optato per un classico long dress, di color avorio, dall'ampia scollatuta, che le sottolina il suo décolleté.