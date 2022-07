Francesca Pascale e il mantenimento milionario di Silvio Berlusconi

Dopo la separazione da Silvio Berlusconi, ecco il mantenimento milionario percepito da Francesca Pascale

E vissero felici e contente. Ecco, come nelle favole, Francesca Pascale e Paola Turci ora sono ufficialmete mogli. In questi giorni si è parlato molto anche del patrimonio della Pascale che dopo la separazione, nonostante non sia mai stata la moglie ma solo la compagna di Silvio Berlusconi, è uscita dalla storia con un accordo milionario.

Infatti, dopo 10 anni di convivenza Francesca ha subito percepito la somma di 2 milioni di euro per ogni anno di relazione, pari a 20 milioni e a circa 100 mila di euro al mese (un milione l’anno) come mantenimento dello stato di vita e di benessere acquisiti durante gli anni passati al fianco del Cavaliere.

Infine a Francesca è spettata, per alcuni anni, l’abitazione battezzata Villa Maria, a Casatenovo in Brianza, realizzata proprio secondi i gusti di lei. Una lussuosa dimora di 1.140 metri quadrati, immersa in un parco di oltre 30mila metri quadrati, che adesso però sarebbe tornata sul mercato. La villa era sempre rimasta di proprietà dell’ex premier, anche se dopo la rottura, avvenuta nel 2020, Pascale aveva continuato a vivere lì per un po'. Qualche mese fa, però, sarebbe stata messa in vendita. D’altra parte lei non abita più da parecchio tempo a Casatenovo.