Smartwork, "I Love My Job", ecco i vincitori del contest fotografico di TheCorner.com che premia la creatività e la passione per il proprio lavoro

Lo spazio in cui lavoriamo è cambiato, ma nonostante ciò non è cambiata la voglia di esprimere la nostra creatività, per questo TheCorner.com ha lanciato sui social il contest #ILoveMyJob, a cui hanno partecipato in tantissimi condividendo selfie o artwork che rappresentino la propria postazione di lavoro che sia in smartwork o in ufficio. In palio 3 Store Credit del valore di 500 euro da spendere su TheCorner.com e a tutti i partecipanti uno sconto immediato del 25% sul primo acquisto.

Tutte le boutique della famiglia TheCorner.com, hanno coinvolto la loro clientela anche a livello locale. Si tratta di 9 store presenti in Italia e in Francia: TheCorner.com_Tony Magenta a Magenta (Mi), Minola a Biella; Gisa 1965 ad Ancona e Chiaravalle; 400m2 a Marsiglia e le nuove acquisizioni McMarket a Montecarlo e TheCorner.Com_Biarritz.

“Il Coronavirus ha modificato le nostre abitudini di vita, di lavoro e anche quelle d'acquisto”. Ha dichiarato l'imprenditore Vittorio Chalon, proprietario del marchio dal 2017 e con un'esperienza ventennale nell'ambito del retail. “Molte aziende attraverso lo smart working si sono organizzate per mantenersi produttive. Il contest #ILoveMyJob è stata una iniziativa divertente e creativa per essere vicini alla nostra clientela, a tutti i nostri follower e ai lavoratori che, anche da casa, continuano con professionalità le proprie attività”.

Grande la partecipazione non solo di lavoratori nel senso più consono del termine, ma anche di studenti, musicisti, mamme e sportivi.

“Sono pervenuti diversi scatti da medici, infermieri e personale sanitario. La nostra giuria interna ha deciso di ‘premiare' anche una dottoressa, perchè nel nostro piccolo siamo felici di aver conferito un riconoscimento, seppur simbolico, a tutti gli eroi silenziosi che quotidianamente sono in prima linea per salvare concretamente l’Italia e il mondo dall’emergenza Covid-19”, conclude Chalon.