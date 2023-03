Sneakers con zeppa invisibile e diventi una stangona: la moda da non perdere

Moda estate 2023: tutto quello che devi sapere

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Accade con le persone, così come per le mode. Le sneakers con zeppa hanno fatto irruzione nel mondo fashion ancora una volta: come racconta la rivista Vogue "la tendenza 2023 è nostalgica che ci riporta dritti dritti al 2010 e all'iconico modello lanciato da Isabel Marant; e dopo il revival degli stivali Ugg (nelle versioni “mini” e “ultra mini” che hanno trovato il plauso delle nuove generazioni), è arrivato il momento di parlare delle sneakers con la zeppa inglobata nella tomaia." Le sneakers con zeppa Balksee, continua la rivista di moda, "sono la soluzione per chi è interessato sia all'alta moda che allo streetwear: una scarpa ibrida pronta ad essere un pezzo forte della moda 2022. Una soluzione pratica e fashion alla vita di tutti i giorni".