Social, sospeso il profilo di Corona. Carlos: "Per fermarlo dovete ucciderlo"

Instagram di Corona sospeso, il figlio Carlos: "Sei sempre stato libero, non ti possono fermare mai"

Dopo che l'account Instagram di Fabrizio Corona è stato sospeso, il figlio Carlos Maria rompe il silenzio e difende il padre. Il profilo dell'ex re dei paparazzi è scomparso dalla piattaforma, dopo le ultime rivelazioni sulla separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi.



Carlos Corona, ormai 20enne e con una brillante carriera da modello, nato dal matrimonio fra Fabrizio Corona e la modella croata Nina Moric, in una serie di storie ha scritto: "Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu. Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione. Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero".

Nella serie di storie compare il nuovo e presunto profilo Instagram di Fabrizio Corona, dove ancora non è stato pubblicato nessun post.