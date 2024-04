Sophia Bush fa coming out dopo due mariti: ecco il suo nuovo amore

Sophia Bush fa coming out, ecco la sua nuova fiamma

Sophia Bush ha finalmente trovato la felicità. "Mi sento come se, finalmente, ora riuscissi davvero a respirare", ha dichiarato l'attrice alla rivista Glamour, facendo il suo coming out. Dopo due matrimoni falliti, con Chad Michael Murray e Grant Hughes, ha trovato l'amore con l'ex giocatrice di calcio Ashlyn Harris. "Innamorarmi di lei ha lenito alcune ferite della mia giovinezza", ha confessato.

Sophia Bush, celebre per il suo ruolo nella serie televisiva "One Tree Hill", si è sposata con Chad Michael Murray nel 2005, divorziando soli cinque mesi dopo. Nel 2022 ha convolato a nozze con Grant Hughes, ma il matrimonio è durato poco più di un anno. "Nell'aprile del 2022 ero davvero sull'orlo di mettere fine al mio matrimonio”.

“Invece di fuggire, ho intensificato i miei sforzi per apparire come una moglie perfetta", ha raccontato l'attrice, condividendo un episodio particolare. "Il mio ex marito ha pubblicato un dolce tributo su Instagram per il nostro anniversario. Appena l'ho visto, sono impallidita", ha detto, rivelando di aver sentito la pressione da parte dei follower di dover rispondere con altrettanto romanticismo. "Mi sono seduta, mi sono tranquillizzata e ho scelto una foto. Ho premuto 'pubblica'. Poi sono andata in bagno e ho vomitato".

Sophia Bush ha cercato di andare avanti nonostante non fosse felice nel matrimonio, ripetendosi che "le relazioni sono complicate" e che "il matrimonio richiede compromessi". La svolta è arrivata quando ha iniziato i trattamenti per la fertilità: "Ho affrontato mesi e mesi di ecografie, iniezioni ormonali, così tanti prelievi di sangue da essere ricoperta di cicatrici, e ho realizzato che la persona che avevo scelto come compagno di vita non parlava il mio stesso linguaggio emotivo". Da qui la decisione di porre fine al matrimonio con Grant Hughes.

Dopo aver deciso di terminare il secondo matrimonio, Sophia Bush si è unita a un gruppo di sostegno per donne che condividono le loro esperienze: "Sembrava che ogni settimana ci fossero sempre più persone, tra cui l'ex giocatrice di calcio Ashlyn Harris, che stava affrontando il difficile divorzio dalla moglie" ha raccontato l'attrice.

"Non pensavo di trovare l'amore in questo gruppo di supporto. Non so come dirlo diversamente se non che non l'avevo visto... finché non l'ho visto", ha spiegato, aggiungendo che non sono mancate le critiche e le malelingue. Ma ne è valsa la pena: "Innamorarmi di lei ha lenito alcune mie ferite della giovinezza e mi ha riavvicinata a mia madre. Vedere che Ashlyn ha scelto di non sopravvivere ma di vivere appieno per i suoi figli è stato un viaggio meraviglioso da testimoniare. E ora posso amarla. Quanto sono fortunata? La comunità queer mi ha mostrato tanto rispetto, amore e mi ha dato sicurezza, ed essere stata un'alleata per tutta la vita è stato come tornare a casa".