Sophie Codegoni sostituisce Sara Croce nel ruolo di Bonas di “Avanti un altro

Sophie Codegoni è la nuova 'Bonas' di Avanti un altro

Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas del programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. Dopo aver fatto il casting con il team di Sonia Bruganelli, e un mese di attesa, pochi giorni fa arriva la bella notizia: sarà lei a sostituire Sara Croce.

Sophie Codegoni, nata a Varese nel 2000 ma cresciuta a Rimini, diventa famosa grazie al ruolo di tronista di Uomini e Donne dove ha scelto il corteggiatore ed ex fidanzato Matteo Ranieri. Finita la storia Sophie partecipa come concorrente al reality show Grande Fratello Vip 2021.

Sophie Codegoni dal Grande Fratello Vip a Mediaset: la nuova Bonas al posto di Sara Croce

Il suo nuovo impegno lavorativo le permetterà di trasferirsi a Roma e vivere con il compagno Alessandro Basciano, conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip. "In questo momento dobbiamo cercare una casa più grande, una casa nuova da arredare insieme, che mi auguro possa poi diventare la nostra casa dove costruire e far crescere la nostra famiglia" dichiara la Codegoni, non nascondendo la voglia di diventare mamma "una volta trovata la nostra stabilità".

“Sognare non è un reato. E io sogno, partendo dal basso, di condurre un giorno un programma tutto mio" confessa la futura Bonas.

Sara Croce invece, dopo aver annunciato dal suo canale Instagram l'abbandono del ruolo di Bonas e la volontà di fare altre esperienze, rivela il suo nuovo progetto: sarà presenza fissa delle prossime due stagioni del Maurizio Costanzo show.