Sostenibilità: per Gucci nel 2019 impatti ambientali -21%

"Come azienda, continueremo a concentrare i nostri sforzi nel generare un cambiamento positivo per le persone e per la natura in tutte le nostre attività. Abbiamo inoltre la responsabilità, come brand globale, di assumere un ruolo attivo all'interno della comunità per farci promotori di cambiamento.

Bio-fibre, oro etico e riciclo. Il modello Gucci per una moda green

nbsp;Gucci Equilibrium ha la capacità di richiamare e unire una comunità di voci diverse con il compito di aiutare a percorrere al meglio la strada che ci attende". Sul fronte della sostenibilità l'obiettivo dell'azienda, indicato dal piano decennale 2015-2025, include una riduzione del 40% degli impatti ambientali totali per le operazioni dirette e lungo l’intera catena di fornitura e una riduzione del 50% delle emissioni di gas serra; Gucci "è in anticipo sulla sua tabella di marcia e prossima al raggiungimento degli obiettivi previsti per 2025", spiega una nota. Il gruppo ha incrementato l'uso di materie prime riciclate e fibre biologiche nelle collezioni, e l'utilizzo di metalli preziosi provenienti da fonti di approvvigionamento responsabili per gli accessori e nella gioielleria, come l'impiego di oro 100% etico per la gioielleria. Il passaggio all’energia verde che ha portato Gucci a raggiungere un utilizzo dell’83% di energie rinnovabili nei suoi negozi, uffici, magazzini e stabilimenti, con l’obiettivo del 100% entro la fine del 2020.

Gucci nel 2019 ha ridotto del 21% il proprio impatto ambientale totale rispetto all'anno precedente. A comunicarlo, in occasione del lancio del nuovo profilo Instagram GucciEquilibrium e del rinnovo del sito web equilibrium.gucci.com, lo stesso gruppo, che vuole ribadire "il costante impegno nel promuovere cambiamenti positivi in favore delle persone e del pianeta". "L'azione di Gucci è guidata da tematiche che costituiscono le fondamenta del nostro futuro collettivo e che lo influenzano profondamente. È fondamentale costruire un futuro in cui l'ingiustizia e la discriminazione in tutte le loro forme non possano prevalere. Alla luce degli eventi attuali, il nostro impegno a combattere il razzismo e lottare per l'uguaglianza è ora ancora più forte", ha dichiarato il presidente e ad Marco Bizzarri.