Tomaso Trussardi dimentica Michelle. Il manager al largo con la bella manager

Tomaso Trussardi prende il largo con Ruzwana Bashir e dimentica Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi dimentica l'ex moglie, nonostante Michelle Hunziker dagli ultimi rumors stia tentando di riavvicinarsi. Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato l'imprenditore sullo yacht in compagnia di Ruzwana Bashir, Ceo e cofondatrice di una piattaforma di viaggi. Dalle immagini sembra proprio che Tomaso sia concentrato sulle attenzioni della donna.



Così, Tomaso Trussardi si è concesso una gita in Costiera Amalfitana tra tuffi in mare aperto e cene sullo yacht. Ruzwana Bashir è considerata tra i giovani più influenti al mondo, è stata nominata una delle donne imprenditrici più promettenti. Il settimanale Diva e donna ha fotografato i due in barca tra grandi sorrisi e chiacchiere complici. Ruzwana è anche considerata un’icona di stile, dalle foto è intenta a chiacchierare con Tomaso e a intrattenersi con Odino, il levriero dell’imprenditore.