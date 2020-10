Trussardi, il nuovo CEO è Suhl

Novità ai vertici Trussardi. Sebastian Suhl è il nuovo Ceo del brand. Ad annunciarlo, riporta PambiancoNews, è lo stesso gruppo italiano, precisando che la nomina sarà effettiva dal prossimo 26 ottobre. “In un contesto che ha fortemente modificato le dinamiche del settore del fashion e delle vendite nel settore dei beni di lusso – si legge nella nota -, Trussardi punta ad investire in competenze globali al fine di meglio affrontare il periodo contingente e di rafforzare il proprio posizionamento strategico”.

Subentrerà a Maela Mandelli, che lo scorso luglio ha lasciato la carica di ad della maison italiana, sostituita ad interim dal COO Giuseppe Pinto. Da una parte continuerà il rilancio già in atto e, dall’altra, contribuirà al piano di accelerazione della presenza del brand sui mercati internazionali, della diversificazione del marchio e della digitalizzazione. Il manager siederà nel board al fianco del presidente Tomaso Trussardi, del consulente strategico John Hooks e del COO Pinto, entrato in azienda contestualmente all’investimento di QuattroR a inizio 2019.

L'approdo in Trussardi arriva dopo la carica di managing director global markets di Valentino, che ha ricoperto per due anni, e cinque anni all’interno di Lvmh, prima come CEO di Givenchy dal 2012 al 2014 e poi come CEO di Marc Jacobs con base a New York fino al 2017, dopo oltre un decennio nel Gruppo Prada.