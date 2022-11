Tu sì que Vales, vince Marco Mingardi: tutte le foto

Tu sì que vales, vince Marco Mingardi

Si è conclusa ieri 19 novembre l'edizione del talent "Tu Si Que Vales", programma che per 10 settimane consecutive ha conquistato il sabato sera. Ieri lo show ha ottenuto il 28.89% di share pari a 4 milioni 012 mila spettatori con picchi in share del 40.75% mentre in valori assoluti i telespettatori sintonizzati sono 5 milioni 600 mila spettatori. Sul target 15/64 la share è del 31.72% di share.

Il pubblico ha incoronato vincitore Marco Mingardi, 54 anni, imitatore di Nettuno (Roma). Il cantante era stato ripescato per la puntata finale dopo essere stato eliminato la settimana scorsa nella sfida contro il comico Trygve Wakenshaw. Il suo talento ha permesso il ripescaggio, quindi è tornato sul palco per esibirsi e lo ha fatto conquistando anche i giudici, che nelle precedenti puntate non avevano nascosto le loro perplessità riguardo la sua personalità. A lui il premio di 100 mila Euro in gettoni d'oro. Il premio della selezione TV Sky Glass del valore di 30 mila euro è stato assegnato a Novis Games, start up che permette alle persone cieche di giocare ai videogiochi. Nel circuito parallelo della scuderia di Gerry Scotti viene incoronato Giovanni Lepori, "ballerino" romano 67enne.