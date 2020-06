Turismo: ripresa del mercato degli affitti, gli stranieri prenotano in Toscana

La ripresa è anche una vacanza in una villa in affitto. Il mercato in questo settore, certo riservato a chi ha la possibilità di pagare anche a settimana oltre tremila euro, sta avendo una consistente ripresa dopo il primo periodo del coronavirus. I clienti attualmente sono in grandissima parte di italiani ma qualche straniero si sta di nuovo interessando tanto da disdettare la disdetta.

Turismo: in ripresa mercato degli affitti delle ville in Italia

“Quando è arrivato il Covid abbiamo avuto forti difficoltà perché gli stranieri che avevano prenotato le vacanze hanno deciso la disdetta", spiega Gian Marco Bisogno, presidente di Emma Vilas, azienda nata nel sud della provincia di Siena in attività dal 2007, che gestisce 200 ville in Toscana e in totale 400 in tutta italia, comprese Sicilia e Sardegna.

Ville a loro volta affittate all’azienda senese dai proprietari. "Ma con il passare delle settimane - aggiunge - ci siamo accorti che il mercato italiano invece dava segnali importanti per cui abbiamo recuperato molto con loro. Mi pare però che segnali di interesse stiano arrivando in questo periodo anche da clienti stranieri. Alcuni dei quali dopo avere disdetto la vacanza hanno prenotato di nuovo”.

I primi momenti sono stati comunque molto difficili visto che tutte le attività, sport compreso, sono state interrotte da un giorno all’altro. “Noi siamo un’azienda abbastanza solida con una buona clientela ma in una stagione senza fare alcuna attività per quanto sia solida un’azienda ha difficoltà, pur essendo organizzata al meglio”. Prevede comunque che “questo delle vacanze in villa è un settore che difficilmente perderà di importanza. Certo ci stiamo rivolgendo ad un mercato di medio – alto livello. Con prezzi a settimana che possono raggiungere i tre/quattro mila euro”.