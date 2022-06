Ultime notizie di gossip 19 giugno 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 19 giugno 2022

Pioggia di gossip in questa calda e afosa domenica di giugno. Tra le ultime troviamo la rovente lite tra le due influencer Chiara Nasti e Paola Turani. La compagna di Zaniolo non si è risparmiata: "Leccac**o, sei solo un pagliaccio". Intanto Federica Pellegrini si gode la 'pensione' dal nuoto. E sulla possibilità di far gareggiare le atlete trans dichiara: "Bisogna ragionarci un attimo". Kasia Smutniak si scaglia senza mezzi termini contro Giorgia Meloni: “Disumana, pericolosa, carica d’odio”. L’attrice non le manda a dire. Un’altra personalità dello star system che non si risparmia è sicuramente Fedez, decisamente contrario all’appello di Bergoglio a puntare verso una vita casta, lontana dalle perdizioni: “Non ascoltare il Papa, sc***te più che potete”.

Non solo polemiche in questo caldo weekend. Gigi D’Alessio ha scelto di festeggiare i suoi 30 anni di carriera nella sua Napoli e Piazza Plebiscito è impazzita per il suo duetto con Clementino. E ancora Pierferdinando Casini che, dopo aver sfiorato il Quirinale a febbraio, si gode le nozze da sogno di Mannino e Matano.

Chiara Nasti si scaglia senza mezzi termini contro l'influencer bergamasca Paola Turani...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU CHIARA NASTI

Federica Pellegrini si gode un po' di sano relax e sulla possibilità di far gareggiare nel nuoto le atlete trans...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU FEDERICA PELLEGRINI

Kasia Smutniak non ci sta e critica aspramente Giorgia Meloni…LEGGI LA NEWS COMPLETA SU KASIA SMUTNIAK

Fedez non resiste alle polemiche. L’appello alla castità di Bergoglio non gli piace proprio e allora…LEGGI LA NEWS COMPLETA SU FEDEZ

Gigi D’Alessio, i festeggiamenti per i suoi 30 anni di carriera e gli amici di una vita a festeggiarlo in Piazza Plebiscito…LEGGI LA NEWS COMPLETA SU GIGI D’ALESSIO

Il Quirinale è ormai un sogno lontano per Casini che si gode le nozze Mannino – Matano…LEGGI LA NEWS COMPLETA SU CASINI