Ultime notizie di gossip 21 ottobre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 21 ottobre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 21 ottobre 2022 troviamo l'ultimo flirt di Diletta Leotta con il portiere Karius. Elisabetta Canalis invece sarebbe in crisi con il marito Brian Perri. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 21 ottobre 2022:

Massimo Giletti è stato paparazzato con la bellissima Antonella Fiordelisi. E' stato anche immortalato un bacio poco casto....GUARDA LE FOTO PICCANTI DI GILETTI E LA FIORDELISI

Il matrimonio tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sarebbe in crisi...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA POSSIBILE ROTTURA TRA CANALIS E PERRI

Diletta Leotta avrebbe trovato un nuovo amore. Si vocifera abbia iniziato una relazione molto intima con Karius, ex portiere del Liverpool diventato suo malgrado celebre per le papere in finale di Champions League...GUARDA LE FOTO DEL NUOVO FLIRT DI DILETTA LEOTTA

Ambra a Fuori dal Coro mostra un documento di sfratto intestato ad Allegri ma sotto c'è l'inghippo...LEGGI LA NEWS COMPLETA DELLL'ULTIMA PUNTATA DELLA LITE AMBRA-ALLEGRI