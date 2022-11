Ultime notizie di gossip 29 novembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 29 novembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 29 novembre 2022 troviamo Wanda Nara, prossima concorrente del GF VIP e incinta di Mauro Icardi. La Lucarelli dopo il itigio con Mariotto si scaglia contro Sara di Vaira. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 29 novembre 2022:

La tifosa croata Ivana Knoll ha rischiato grosso ai Mondiali 2022 in Qatar. La modella ha messo in mostra le curve allo stadio e la cosa non è piaciuta agli organizzatori dell'evento che meditano di arrestarla...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI IVANA KNOLL

Intimissimi lancia la nuova collezione di Natale con le capsule collection in formato digitale...GUARDA LE FOTO DELLA NUOVA COLLEZIONE DI INTIMISSIMI

Dopo la rissa con Mariotto a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli attacca Sara di Vaira: "E' stata l'unica a non farmi le condoglianze"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA LITE LUCARELLI-DI VAIRA

Nuove rivelazioni incredibili su Wanda Nara. La showgirl non solo parteciperà come concorrente al Grande Fratello VIP ma sarebbe anche incinta di Mauro Icardi...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLE VOCI CHE RIGUARDANO WANDA NARA

Ilary Blasi ha già dimenticato Totti. La showgirl è stata paparazzata a Zurigo mentre bacia il suo "vichingo" Bastian...GUARDA LE FOTO DEL BACIO DI ILARY A BASTIAN E SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SUL NUOVO COMPAGNO