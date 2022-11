Selvaggia Lucarelli su Sara Di Vaira: "L'unica a non farmi le condoglianze"

Selvaggia Lucarelli e la rivelazione su Sara Di Vaira a Ballando con le stelle: "L'unica a non farmi le condoglianze"

Scoppia la rissa a “Ballando con le stelle”. Nel corso della puntata di sabato 26 novembre, la giudice Selvaggia Lucarelli si è presa della “scimmia che tira escrementi” da Guillermo Mariotto.

E la ballerina Sara Di Vaira aveva difeso lo stylist dicendo che la giudice non doveva prendersela troppo per le sue parole (seppur velenose), in quanto anche lei non è nuova a “insultare” chi ha davanti.

Ebbene, ora “la regina dei social” replica alla ballerina del programma di Rai 1. “Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto ‘condoglianze’ (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi)”, ha sbottato Selvaggia Lucarelli.

“L’unica”, tuona ancora la giornalista del Domani. “Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”.