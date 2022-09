Ultime notizie di gossip 30 settembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 30 settembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 30 settembre 2022 troviamo i guai giudiziari del padre di Lulù, Clarissa e Lucrezia Salassiè, che è stato condannato in Svizzera e rispedito in Italia. Totti e Ilary Blasi invece stanno litigando sugli alimenti. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 30 settembre 2022:

Royal Family, la regina Elisabetta II è morta di vecchiaia. Lo conferma una nota dell'anagrafe scozzese...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA MORTE DI ELISABETTA II

E' scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La showgirl vorrebbe indietro le sue borse firmate e 37mila euro di assegno. Il Pupone però fa muro...LEGGI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLA ROTTURA TRA TOTTI E ILARY

Furto al ristorante di Canavacciulo. I ladri si sono portati a casa un ricchissimo bottino...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA RAPINA A CANAVACCIUOLO

Il sedicente nipote dell'ultimo imperatore d'Etiopia e padre delle tre concorrenti del Grande Fratello VIP, Giulio Bissiri alias Makonnen Hailé Selassie, è stato condannato a 6 anni. La Svizzera lo rimanda a Roma...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLE ACCUSE AL PADRE DI LUCREZIA, LULU' E CLARISSA SELASSIE'

Claudia Gerini e Alessandro Gassmann sono in fuga a Sabaudia. Devono girare un film con Liliana Cavani...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA COPPIA GERINI-GASSMANN