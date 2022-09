Totti-Blasi è guerra per gli alimenti. Accordo sfumato lei chiede 37 mila euro

Francesco Totti e Ilary Blasi: è guerra per gli alimenti. L'accordo è sfumato, lei chiede 37 mila euro

Dopo due mesi, dalla notizia della separazione, Ilary Blasi per firmare la separazione ha chiesto a Francesco Totti: 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, sono circa 5 mila e 800 ciascuno, per un totale di 37 mila e 500 euro in tutto.

L'ex capitano della Roma, Francesco Totti invece, ha proposto a Ilary Blasi nulla per lei e un assegno di 7 mila euro per i figli. Sembrerebbe che le cifre per entrambi sono distanti per poter trovare un accordo, quindi a decidere le somme che l'ex marito dovrà versare e a spartire le sostanze della coppia sarà un giudice.

Non solo, il legale di Ilary Blasi, Alessandro Simeone, ha presentato per conto della sua cliente un'azione di reintegrazione a difesa del possesso (ex art. 1168 del codice civile) al fine di riavere indietro le borse firmate sottrattele dal marito, una collezione di Dior, Chanel e Gucci che Francesco Totti avrebbe preso come 'pegno' per i suoi molto più preziosi Rolex, scomparsi dalla cassetta di sicurezza, di cui ha perso le tracce con poca speranza di ritrovarle.

Del resto come l'ex numero 10 aveva dichiarato durante l'intervista al Corriere della Sera: "E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso". A questo punto è possibile che gli avvocati del campione, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, presentino un'analoga richiesta per recuperare gli orologi scomparsi.