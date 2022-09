Ultime notizie di gossip 6 settembre 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 6 settembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 6 settembre 2022 troviamo la nuova bellezza dello sport in TV, Vanessa Minotti, e la polemica contro Chiara Ferragni e il suo aperitivo poco green su un ghiacciaio. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 6 settembre 2022:

Vanessa Minotti, nuova valletta del Processo Bis di Biscardi e già ribattezzata la "Diletta Leotta di 7Gold", fa impazzire i fan con un bikini rosa da urlo...GUARDA LE FOTO BOLLENTISSIME DI VANESSA MINOTTI

Lutto per Emma Marrone. La cantante dice addio al padre: "Buon viaggio, ti amerò per sempre"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU EMMA MARRONE

Chiara Ferragni vola su un ghiacciaio della Svizzera per un aperitivo con gli amici fuori dal comune ma il web insorge: "Tu in elicottero, noti attenti a come cuocere la pasta"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA POLEMICA A CHIARA FERRAGNI

Cadono le accuse di vilipendio contro le forze dell'ordine da parte di Fedez con la canzone "Tu come li chiami?". Deluso il generale Tullio Del Sette...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL TESTO CONTRO LA POLIZIA DI FEDEZ