Venezia 81, Richard Gere: "Pretty Woman? Non c'era chimica con Julia Roberts"

Richard Gere ha parlato del rapporto con Julia Roberts sul set di Pretty Woman: " “Direi che non c’era per niente chimica tra quei due"

Richard Gere parteciperà alla Mostra del Cinema di Venezia per ritirare l’Inspirational Award durante il gala di amfAR per raccogliere fondi per la ricerca contro l'Aids. L'attore è sbarcato al lido con la moglie Alejandra Silva e il figlio Homer James Jigme Gere e ha festeggiato i 75 anni proprio a Venezia. Il pubblico lo ha infatti accolto intonando "happy birthday" durante una masterclass con il doppiatore Mario Cordova.

Richard Gere ha commentato con una certa ironia una delle scene più iconiche di Pretty Woman in cui Edward suona il piano e Vivina, interpretata da Julia Roberts, si avvicina a lui in accappatoio. I due poi cacciano i camerieri dalla stanza per lasciarsi andare alla passione. “Direi che non c’era per niente chimica tra quei due – afferma Gere con il sorriso - Quella scena non era nella sceneggiatura, ma si è rivelata vincente perché ha permesso a Vivian di scoprire qualcosa in più sul misterioso Edward. Non vedevo questo film da tanti anni, è una sequenza davvero sexy”.

Richard Gere tornerà in tv con la serie "The Agency" in compagnia di Micheal Fassbender. Al cinema invece sarà tra i protagonisti di un thriller di spionaggio prodotto da George Clooney e il remake del dramma francese "Le Bureau des Legendes". E poi ci sarà il film che realizzerà con il figlio, da lui descritto come una "storia seguirà un padre ed un figlio che imparano a conoscersi”.