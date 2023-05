Vittorio Feltri, confessione bollente: “Ho cuccato dappertutto”

Vittorio Feltri, confessioni bollenti a "Zero tituli": "Ho cuccato dappertutto"

È un Vittorio Feltri “senza filtri”, quello dell’intervista rilasciata al podcast “Zero tituli” di “The Journalai”. Il direttore di Libero si lascia andare a confessioni bollenti: “Ho cuccato dappertutto, anche in Messico quando sono andato a seguire i mondiali. Anche con una cinese. In Kenya con una negra, a dimostrazione che non sono razzista”. A quel punto l’intervistatore interviene: “Si ma non ha fatto come Montanelli...” (che si sposò una 12enne in Abissinia). Feltri ribatte sfacciato: “Se per scopare devo organizzare un matrimonio ogni volta avrei 150 mogli!”.

Come faceva Feltri a conquistare le ragazze? Dagospia riporta il suo racconto: “La cinese ha iniziato a scrivere degli articoli per me, l’ho invitata a pranzo e poi si sa come vanno queste cose. La più figa di tutte è stata una napoletana”. Tra le donne del direttore editoriale di “Libero” anche un’austriaca, “una stagista che veniva da Vienna. Frequentala oggi, frequentala domani, poi se tra uomo e donna succede una scopata non è mica una tragedia!”.