Zingaretti, 'Osho': "D'Urso e la politica? Come il Gf con l'emergenza casa"

Zingaretti pro-Barbara d'Urso, l'ironia social

Continua l'ironia social dopo il tweet di endorsement di Zingaretti a Barbara d'Urso. Il programma della D'Urso ''ha portato la voce della politica vicino alle persone?'', ''Pe non parlà del 'Grande Fratello' che ha portato alla luce il tema dell'emergenza casa''. Ha commentato Federico Palmaroli, alias 'Osho', in un Tweet sulla sua pagina 'Le più belle frasi di Osho', commenta il post del segretario del Pd Nicola Zingaretti che elogia il programma di Barbara D'Urso.

Sferzante anche il commento di Selvaggia Lucarelli: "Non solo esprimo tardivamente solidarietà alla Meloni, ma la voto anche di 'sto passo''. Così ironica su Twitter dopo le polemiche che si sono scatenate sui social dopo il Tweet Nicola Zingaretti dove elogia Barbara D'Urso e il suo programma che per il segretario del Pd ha ''portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n'è bisogno!''.

Zingaretti-d'Urso, che cosa è successo

"Barbara D'Urso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n'e' bisogno! #noneladurso". Lo scrive su Twitter Nicola Zingaretti. Il segretario del Pd 'scende in campo' a favore della conduttrice partenopea dopo che nelle scorse ore alcune indiscrezioni hanno parlato di una chiusura anticipata di Live non è la D'Urso prevista per fine marzo (il ritorno del programma della D'Urso tra l'altro è già confermato per settembre).

Nicola Zingaretti tweet pro Barbara D'Urso: polemiche social

Intanto il tweet sulla trasmissione di Barbara D'Urso è valso a Nicola Zingaretti il podio dei trend topic di twitter. Il primo posto delle 'Tendenze-Italia'. La rete si scatena ma punge il segretario Pd tra sarcasmo, ironia, alcune critiche aperte, card con la bandiera falce e martello e 'Non è la D'URSO' al posto di Pci e c'è anche chi si chiede se Rocco Casalino sia stato 'assunto' dai dem e chi invoca: "Toglietegli lo smartphone!".

E c'è anche chi esprime tutta la sua incredulità: "Vi prego ditemi che è il profilo parodia". "Mi sono addormentato su una panchina alla Festa de L'Unità e mi sono risvegliato a #noneladurso. Grazie Nicola #Zingaretti", scrive un utente e un altro: "Mi sono distratto un attimo. Mi confermate che la sinistra è già ripartita da Barbara D'URSO?". E ancora: "#Zingaretti oggi si complimenta con la D'URSO per aver avvicinato persone e politica. E a me viene in mente SOLO di quella volta in cui recitò l'Eterno Riposo con Salvini. Intendeva questo?".

E c'è chi ricorda il lapsus di ieri di Zingaretti che invece di Pd ha detto Pci mentre parlava a Radio Immagina: "Comunque quando #Zingaretti aveva detto di voler rilanciare il PCI io ci avevo un po' creduto, oggi mi ha riportato alla realtà...". Avverte un utente: "Da Gramsci a Casaleggio per finire alla D'URSO". E un altro: "#Zingaretti indifendibile fino a che non mostra la denuncia ai carabinieri di furto dello smartphone". E ancora: "#Zingaretti elogia la D'URSO e #Bonaccini da ragione a Salvini. Ma siamo convinti che giri solo il #coronavirus?".

Ma c'è anche chi difende il segretario del Pd. "Tutti i politici fanno la fila per andare da @carmelitadurso, però se #Zingaretti la loda tutti ad attaccarlo. Ma quanto siete ipocriti e falsi. O forse è invidia". E un altro chiama in causa Matteo Renzi: "#Renzi ad Amici di Maria andava bene. #Zingaretti e il tweet pro D'URSO, no. Scusate ma non comprendo".