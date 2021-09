Criminalità,al via master su compliance antiriciclaggio alla Unitelma Sapienza

Il denaro sporco è cresciuto con il Covid e arriva il 'vaccino antiriciclaggio' per le società, i professionisti e le autorità di vigilanza. Parte oggi, infatti, il master universitario sulla compliance antiriciclaggio offerto da Unitelma Sapienza, l'università telematica della Sapienza di Roma, in collaborazione con l'Istituto Luigi Sturzo. Lo annuncia una nota.

Obiettivo del corso di perfezionamento è offrire una opportunità di formazione e specializzazione nella materia della compliance antiriciclaggio, esigenza oggi ancora più sentita per il costante pericolo rappresentato dal crescente volume dei flussi finanziari di origine illecita, tanto più in un contesto di emergenza pandemica e conseguente crisi economica.

Destinatari del corso sono sia tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio sia i membri delle autorità di vigilanza e sorveglianza di settore oltre che le amministrazioni interessate, nonché i titolari di funzioni di controllo e i componenti degli organismi di vigilanza previsti dalla legge sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti e delle società (decreto legislativo 231 del 2001).

Il corso, che dura sei mesi per un totale di 750 ore, si propone, inoltre, per l'aggiornamento professionale di responsabili antiriciclaggio e compliance degli intermediari bancari e finanziari, per il personale appartenente alle autorità di vigilanza di settore, amministrazioni interessate dal decreto legislativo 231 del 2007, per gli esponenti delle Forze dell'ordine oltre che per i legali di impresa.

La direzione del master è affidata ai professori Cesare Imbriani e Vincenzo Mongillo, mentre il coordinatore è il professor Sergio Maria Battaglia. Tra i docenti, magistrati, dirigenti dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, ufficiali della Guardia di finanza, esponenti dell'avvocatura e del mondo dell'impresa.