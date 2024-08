Criptovalute, l'Intelligenza artificiale sovverte la crisi: +6,62% durante il crollo dei mercati

Il recente crollo dei mercati azionari globali ha avuto un impatto significativo anche sul mondo delle criptovalute, con Bitcoin ed Ethereum che hanno subito perdite notevoli. Tuttavia, mentre molti investitori hanno visto i loro portafogli svanire nel caos, le strategie di Hodlie, una startup italiana specializzata in soluzioni di gestione automatizzata dei portafogli crypto, hanno dimostrato la loro efficacia, registrando una performance positiva in mezzo alla tempesta.

Nella prima settimana di agosto, Bitcoin è sceso fino a $48.000 e Ethereum ha perso il 20%, cancellando tutti i guadagni del 2024. Questo crollo, innescato dall'aumento dei tassi di interesse della Banca centrale del Giappone e da un crescente sentimento negativo sui mercati globali, ha trascinato con sé anche le principali criptovalute, portando il panico tra gli investitori.





“Grazie a sofisticati algoritmi di Intelligenza Artificiale, è stato possibile affrontare questa sfida con un approccio innovativo e data-driven. dichiara Gianluca Sommariva, CEO di Hodlie, la startup italiana leader nella gestione automatizzata di criptovalute basata al 100% sull'intelligenza artificiale, che continua a distinguersi nel panorama fintech. Dopo soli nove mesi dal debutto sul mercato, la pionieristica piattaforma è stata riconosciuta come una delle 34 startup più promettenti nell’AI da Banca Generali e IRTOP Consulting, oltre a essere inclusa tra le 130 startup da seguire in ambito AI da Italian Tech (La Repubblica).

Durante la notte dell’ 1 agosto, gli algoritmi di Hodlie hanno ribilanciato automaticamente i portafogli dei clienti, minimizzando le perdite e preservando il capitale. In un contesto in cui Bitcoin ha perso il 6,06%, Ethereum il 18% e Solana il 7,7%, Hodlie ha registrato un sorprendente +6,62%, dimostrando la resilienza delle sue soluzioni AI. La nostra missione è quella di offrire agli investitori la possibilità di navigare mercati volatili con serenità, sfruttando il potere dell'intelligenza artificiale per prendere decisioni rapide e informate. I risultati ottenuti durante questa crisi sono la prova della capacità dell’intelligenza artificiale di proteggere i portafogli dei nostri clienti e di cogliere opportunità anche nei momenti più difficili."