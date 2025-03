Sciopero treni, aerei e scuola: l'8 marzo l'Italia si ferma. Orari e chi aderisce

8 marzo: sciopero treni, aerei e scuola: settori e orari, guida di sopravvivenza

Per sabato 8 marzo è previsto uno sciopero generale proclamato dal sindacato Usi-Cit e da altre sigle, come Cub e Usb. Chiamati all'astensione dal lavoro il personale di treni e aerei, ma anche quello della scuola.

Treni a rischio dalle 21 di venerdì

Per il trasporto ferroviario, lo sciopero durerà dalle ore 21 di venerdì 7 alle 21 di sabato 8. Rende noto Trenitalia, "I treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti".

Aerei a rischio tutto il giorno

Lo sciopero del trasporto aereo durerà dalle 0:01 alle 23:59 dell'8 marzo.

Scuola: ecco chi si asterrà dal lavoro

Possibili disagi anche per il settore scuola, scrive sul sito il Ministero dell'Istruzione e del Merito: "Si comunica che per l'intera giornata dell’8 marzo 2025 è previsto uno sciopero generale di tutti i comparti pubblici e privati proclamato da Confederazione CUB, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, ADL Cobas e CLAP, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, USB con adesione di USB PI, e uno sciopero di tutto il personale del Comparto e dell'Area Istruzione e Ricerca proclamato da Flc Cgil".