A 13 anni si impicca con la sciarpa: spunta l'ipotesi di una sfida social

Novi Ligure, 13enne si impicca con la sciarpa in casa. Al vaglio l'ipotesi di una sfida social

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 13 anni di Novi Ligure (Alessandria) che, venerdì 10 novembre, era stato trovato dal padre In gravissime condizioni, con una sciarpa intorno al collo. E' morto dopo quattro giorni trascorsi all'ospedale Regina Margherita di Torino dove era stato trasferito in arresto cardiocircolatorio dopo essere stato soccorso dal 118. Nell'ospedale infantile del capoluogo l'adolescente è rimasto nella Rianimazione fino al pomeriggio di oggi, quando è stata dichiarata la morte per danni da ipossia, ovvero carenza di ossigeno, a livello cerebrale.

Sulla morte del 13enne, studente e giocatore nelle giovanili di una squadra di calcio, sono in corso indagini dei carabinieri, ma trapela pochissimo. Sull'ipotesi che l'adolescente si sia tolto la vita partecipando a una presunta sfida social dall'esito drammatico, al momento, non c'è nessuna pronuncia ufficiale, ma non viene nemmeno negata.

Vicino al corpo del ragazzo, comunque, venerdì non sono stati trovati computer fissi, né portatili che riconducono all'ipotesi di una ‘challenge’. Viene vagliata però la possibilità che il ragazzo non partecipasse direttamente alla challenge, ma che l'avesse vista e seguita, anche senza essere coinvolto direttamente.