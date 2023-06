A Firenze il primo albergo d’Italia certificato Lgbtq+: Grand Hotel Adriatico

A Firenze apre il primo albergo in Italia ad ottenere il certificato di inclusione per la comunità Lgbtq+: "Grand Hotel Adriatico"

Nel pieno del mese di giugno dedicato al "pride", ovvero all'orgoglio della communità Lgbtq+, Firenze inaugura il primo albergo d'Italia gay friendly. Si trova, infatti, nel capoluogo toscano la prima struttura turistica italiana a ottenere il certificato di inclusione per la comunità Lgbtq+ "QueerVadis Diversity & Inclusion Protocol": a conquistare il premio è il "Grand Hotel Adriatico", posto in una zona centrale della città, con parcheggio privato, centro wellness, giardino e ristorante annessi.

Il protocollo "QueerVadis Certified" è un programma di respiro mondiale, ma se sulle numerose candidature l'ha spuntata l’hotel fiorentino è perché ha dovuto seguire in modo impeccabile le linee guida per ospitare al meglio il viaggiatore Lgbtq+. In particolare, è stata analizzata l'attenzione ai temi della diversità e dell'inclusione, analizzato il contesto in termini di buone pratiche e nel giudizio finale molto ha contato la formazione professionale sui temi. La struttura alberghiera ha anche realizzato un manuale di gestione dedicato alle buone pratiche per l'accoglienza Lgbtq+.