"Abbiamo smarrito i suoi quattro cani". La disperazione del proprietario

Istanbul, "abbiamo smarrito i suoi quattro cani"

Urla e si dispera: "Dove sono i miei cani? Non è possibile che siano scomparsi, avevo quattro cani". Un uomo all'aeroporto di Istanbul ha scoperto che i suoi quattro animali, imbarcati su un volo, non si trovavano. E ha dato in escandescenze, tra pianti a dirotto e uno svenimento. Fortunatamente la vicenda ha avuto un lieto fine: i cani sono stati ritrovati dopo che, per errore, erano finiti in Svizzera. Una disavventura che si è conclusa nel migliore dei modi. Ma che il proprietario dei quattro cani non dimenticherà facilmente.