Abercrombie, arrestati l'ex ad e il suo compagno. L'accusa: traffico sessuale. Coinvolti decine di ragazzi giovanissimi

Abercrombie, ex ad nella bufera: arrestato per traffico sessuale

Un'indagine dell'Fbi ha portato all'arresto dell'ex ad del noto marchio di abbigliamento californiano Abercrombie & Fitch e del suo compagno: Mike Jeffries e Matthew Smith. L'accusa è gravissima: traffico sessuale. Sarebbero coinvolti decine di giovanissimi aspiranti modelli. Abercrombie & Fitch era diventata famosa proprio per la sua politica aggressiva sotto il profilo dell'avvenenza (e delle allusioni sessuali). Il marchio - riporta La Repubblica - si rivolgeva solo "a persone belle". Non solo da parte dell'acquirente, ma anche dei commessi: giovanotti belli e muscolosi a torso nudo, commessi-modelli che accoglievano i clienti all'ingresso come tratto distintivo della catena di abbigliamento giovane.

L'Fbi ha aperto un'indagine l'anno scorso dopo che la Bbc aveva rivelato che l'ex ceo e il suo partner avevano abusato sessualmente di decine di uomini durante eventi ospitati nelle loro residenze di New York e negli hotel di tutto il mondo. Si trattava - in base a quanto risulta a Il Giornale - di un'operazione complessa che coinvolgeva un intermediario e una rete di persone incaricate di "reclutare" gli uomini per gli eventi. Nell'inchiesta è finito anche lo stesso gruppo Abercrombie & Fitch, accusato di aver finanziato il traffico sessuale nel corso dei due decenni in cui Jeffries era al comando.