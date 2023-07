Abilitazione insegnamento in Spagna: il percorso formativo ed internazionale

Abilitazione all'insegnamento in Spagna: il percorso formativo internazionale per accedere alla professione in tutta l'Unione Europea

Riuscire ad abilitarsi all’insegnamento in Italia è diventato un percorso a ostacoli, un cammino lento e disseminato di criticità dovute soprattutto ai repentini cambiamenti normativi e al susseguirsi, nel corso degli anni, di molteplici percorsi formativi differenti.

In perenne attesa dei bandi di concorso che tardano a essere pubblicati e, soprattutto, ormai poco fiduciosi nelle modalità nazionali di accesso alla professione, gli aspiranti docenti possono finalmente contare su un percorso legale, veloce e sicuro per ottenere l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e secondaria: il “Master Universitario en Profesorado” spagnolo.

La cosiddetta abilitazione insegnamento in Spagna, infatti, rappresenta un iter di formazione che consente di esercitare la docenza non solo nel territorio iberico ma anche in tutta l’Unione Europea.

Master en Profesorado per abilitarsi all’insegnamento nella UE

Come previsto dalla Direttiva dell’Unione Europea 36/2005 (attuata in Italia con il Decreto Legislativo 206/2007), in tutti gli Stati membri è in vigore un regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali al fine di agevolare l’accesso al mercato del lavoro.

Conseguendo l’abilitazione all’insegnamento in Spagna attraverso il percorso internazionale Master en Profesorado, infatti, è possibile mettere in pratica il titolo anche negli altri Paesi comunitari. Focalizzando l’attenzione sull’Italia, il Ministero dell’Istruzione ha recepito la normativa della UE sottolineando la piena validità del Master abilitante svolto fuori dai confini nazionali e in uno Stato della UE, con l’obbligo di svolgere nello stesso Paese anche il tirocinio finale.

È sempre il MIUR, inoltre, ad aver pubblicato linee guida specifiche nel settembre 2022 per fornire precisi criteri di riconoscimento dei titoli post-laurea ottenuti all’estero, legittimando di fatto il “Master Universitario en Profesorado” in quanto percorso iscritto nel registro RUCT. L’inserimento nel “Registro Università, Centri e Titoli” tenuto dagli organismi ufficiali spagnoli (Aneca e Ministerio de Universidades), infatti, conferisce valore legale alla formazione sia in Italia sia in tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Come stabilito dalla sentenza emessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel dicembre 2022, inoltre, l’iter formativo professionale svolto all’estero è considerato valido anche nell’ambito dell’insegnamento su materia.

Perché conviene scegliere l’iter formativo spagnolo

Il “Master en Profesorado” spagnolo per conseguire l’abilitazione all’insegnamento in Italia è certamente la scelta giusta da compiere, considerando la lunga serie di vantaggi che ne derivano:

il percorso permette ai docenti di inserirsi nelle Graduatorie di I Fascia e apre la strada alla partecipazione ai bandi di concorsi pubblici relativi all’insegnamento;

e apre la strada alla partecipazione ai bandi di concorsi pubblici relativi all’insegnamento; iscrivendosi al Master è possibile ottenere fino a 50 punti in graduatoria , proprio perché il Master abilita all’esercizio di una professione regolamentata;

, proprio perché il Master abilita all’esercizio di una professione regolamentata; si accede al Master avendo conseguito la laurea triennale, specialistica o magistrale sia vecchio sia nuovo ordinamento;

il Master ha una durata complessiva di 12 mesi ;

; le lezioni sono online asincrone e richiedono un impegno settimanale medio pari a circa 10 ore;

e richiedono un impegno settimanale medio pari a circa 10 ore; è possibile scegliere tra 14 differenti classi di specializzazione.

Come accedere al “Master en Profesorado”

Alla luce delle sue caratteristiche e degli innumerevoli benefici, il “Master Universitario en Profesorado” può essere considerato come la principale alternativa legale per abilitarsi all’insegnamento. Chi desidera iscriversi al Master può contare sul supporto e sull’assistenza della TitoliSpagna, attiva da diversi anni nel settore delle abilitazioni spagnole sia accademiche che professionali e pronta a fornire informazioni e aiuto per la gestione di tutte le pratiche necessarie, amministrative e universitarie.