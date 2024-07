Accoltellano un ragazzo e filmano l'aggressione: arrestati tre giovani a Mazara del Vallo

Mazara del Vallo: tre ragazzi sono stati arrestati per aver picchiato e accoltellato un coetaneo. Hanno filmato il tutto con il loro cellulare

Circa un mese fa, tre ragazzi di Mazara del Vallo si erano accaniti su un coeatano accoltellandolo e filmando l'aggressione con il cellulare. Oggi, lunedì 22 luglio, i carabinieri del comune siciliano hanno gli hanno arrestati: si tratta di tre giovani di 18, 21 e 26 anni accusati di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. A disporre la misure di custodia cautelare, in carcere per uno dei ragazzi e ai domiciliari per gli altri due, sono stati il Tribunale di Marsala e la Procura.

L'aggressione delle vittima e l'arresto quasi un mese dopo

L'aggressione è avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 giungo scorso. Tre ragazzi hanno accoltellato la vittima con una lama all'altezza del torace e all'addome. Lo avrebbero anche picchiato provocandogli la rottura di alcune costole e del setto nasale. Non solo, tutta l'escalation di violenza sarebbe stata ripresa dal cellulare di uno dei tre aggressori. Il giovane ferito era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso.

I tre arrestati sono stati identificati grazie all'acquisizione di alcune testimonianze e all'analisi dei telefoni cellulare. Gli investigatori avrebbero trovato il filmato proprio della fase dell'accoltellamento. Da qui, il conseguente arresto. Due degli aggressori sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre il terzo, già sottoposto alla medesima misura cautelare per altri reati, è stato condotto nel carcere di Trapani.