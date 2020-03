Addio a suor Germana, la "cuoca di Dio". Era famosa per i suoi libri di ricette

E' morta nel Varesotto, dove viveva da tempo: suor Germana, la "cuoca di Dio" come tutti la conoscevano, avrebbe compiuto 82 anni a luglio. Era nata nel Padovano, a Crespadoro, ma si era stabilita a Caronno Varesino. Martina Consolaro, questo il suo nome di battesimo, ha scritto decine di libri di cucina di grande successo ed era diventata un volto noto anche in tv già negli anni Ottanta. "Per chi si è vista puntare un fucile nella pancia dai tedeschi a sei anni, la morte non fa paura. Ho salvato moltissimi matrimoni, tante coppie in crisi venivano da me poi per ringraziarmi". Alla domanda, se si fosse mai innamorata, suor Germana rispondeva così: "Secondo lei, a me abituata a Dio basterebbe un solo uomo?".