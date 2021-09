Addio allo scrittore Daniele Del Giudice. E' morto all'età di 72 anni

Daniele Del Giudice si è spento nella notte all'età di 72 anni. Lo scrittore e giornalista era da tempo gravemente malato. Lanciato da Italo Calvino, sabato prossimo a Venezia avrebbe ricevuto il Campiello per la carriera. Tra gli scrittori italiani più importanti degli ultimi quarant'anni, esordì nella letteratura nel 1983 con il romanzo d'esordio "Lo stadio di Wimbledon", edito da Einaudi, come tutte le opere successive. Prima scriveva per Paese Sera. Numerosi i riconoscimenti raccolti in vita. Si ricordano il Premio Viareggio Opera Prima nel 1983, il Premio Letterario Giovanni Comisso nel 1985, il Bagutta nel 1995, mentre nel 1994 e nel 1997 fu candidato al Campiello. Al 2002 risale il Premio Feltrinelli dall'Accademia dei Lincei per l'opera narrativa.

Le opere

Tra le opere più importanti di Del Giudice si ricordano Atlante occidentale (1985), che racconta il rapporto tra il fisico Pietro Brahe e lo scrittore Ira Epstein; Nel museo di Reims (1988), storia di Barnaba e del suo volersi fissare nella memoria le immagini di un museo, prima di diventare cieco; Staccando l'ombra da terra (1994), libro che contiene sei racconti dedicati al volo; Mania (1997) e Orizzonte mobile (2009).