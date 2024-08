Incidente aereo a Terni, precipita un ultraleggero: deceduti il pilota e il passeggero

Terni, aereo ultraleggero precipita al suolo: conducente e passeggero morti sul colpo

Verso le 13 di oggi, giovedì 22 agosto, è precipitato un aereo ultraleggero a Terni. Nell’impatto sono morte due persone, il pilota e il passeggero: entrambi sono deceduti sul colpo. L’impatto è avvenuto vicino all'Aviosuperficie “Alvaro Leonardi”, luogo in cui decollano e atterrano i velivoli. Sembra che l’aereo sia caduto subito dopo il decollo. Poi, ha preso fuoco causando un incendio che ha coinvolto la vegetazione circostante. I primi a intervenire sono stati i volontari dell’associazione Prociv Collescipoli che erano in zona per la prevenzione incendi boschivi. In seguito, sono arrivate tre squadre dei Vigili del fuoco di Terni. Questi hanno riferito che l’impatto con il suolo è avvenuto alla fine della strada di Maratta, verso Narni, poco dopo il parco Chico Mendes.