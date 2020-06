Aeronautica militare, cambio della guardia a base aerea F35

Cambio della guardia al vertice del 1° Reparto Manutenzione Velivoli all’aeroporto di Cameri, in provincia di Novara, che rappresenta il principale polo ingegneristico-manutentivo e logistico dell’Aeronautica Militare per velivoli di elevate prestazioni, deputato alla gestione tecnico-logistica e manutentiva dei sistemi d’arma come Tornado, Typhoon e F-35. Nello stesso aeroporto è collocato lo stabilimento civile che assembla proprio i cacciabombardieri di ultima generazione, gli F35, La cerimonia per il passaggio di consegne si è tenuta oggi. Il colonnello Danilo Figà, proveniente dall’impiego internazionale all’European Space Agency Noordwijk (Olanda), ha preso il posto del colonnello Roberto Lo Conte che si traferisce a Roma per un nuovo incarico al Segretariato Generale della Difesa.