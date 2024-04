Aifa, Robert Nisticò nuovo presidente. C'è intesa in Conferenza Stato-Regioni. Ecco chi è

Raggiunta l’intesa fra ministero della Salute e Regioni sulla proposta di nominare Robert Giovanni Nisticò presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il nome dello psichiatra e docente di Farmacologia era stato indicato da Orazio Schillaci dopo che Giorgio Palù aveva rassegnato le sue dimissioni in polemica con lo stesso ministro, lo scorso mese di febbraio, e il decreto ha avuto l'ok delle Regioni ed è stato ratificato oggi dalla Conferenza Stato-Regioni.

"Auguro al neo presidente buon lavoro - ha commentato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - Devo ringraziare il presidente uscente Palù per il lavoro svolto in questi anni, grazie a lui siamo andati verso una riforma dell'Aifa. In bocca al lupo al nuovo presidente".

Nato a Londra nel 1974, cresciuto in Italia, Nisticò, figlio del farmacologo e anche ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Nisticò, ha ottenuto la Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e lode (1993-1999) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo nel 2000). Ha poi conseguito il diploma di specializzazione in Psichiatria con votazione 50/50 e lode (2000-2003) presso lo stesso ateneo.

Da gennaio 2015 è chiamato come esperto di Affari Regolatori presso l'Agenzia dei Medicinali di Malta per la valutazione scientifica e regolatoria nell’ambito delle procedure centralizzate e decentralizzate; è principal investigator presso il Laboratorio di Neurofarmacologia dell'European Brain Research Institute della Fondazione Rita-Levi Montalcini, con attività di ricerca in plasticità sinaptica, apprendimento e memoria, demenza di Alzheimer, sclerosi multipla, infiammazione, neurodegenerazione. Da Ottobre 2015 è Alternate Delegate presso l'Iniziativa europea dei Medicinali Innovativi (IMI), occupandosi dell'Elaborazione e attuazione dell'agenda strategica di ricerca IMI, preparazione di bandi IMI e comunicazioni di IMI-JU con istituzioni nazionali e gruppi di ricerca pubblici e private. Da Settembre 2016 è membro del Comitato per i Medicinali Orfani (COMP) dell'European Medicines Agency (EMA), occupandosi della valutazione scientifica e regolatoria dei dossier per i farmaci orfani.

Da Novembre 2017 è presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia - Dipartimento di Biologia, Università Tor Vergata, con attività didattica in Farmacologia Generale e Tossicologia, Neuropsicofarmacologia. Dal 2001 al 2006 è stato Ricercatore e Professore associato di Farmacologia presso la Facoltà di Farmacia dell'Università della Calabria; dal 2012 al 2015 Professore Straordinario di Farmacologia - Facoltà di Farmacia e Medicina, Università Sapienza di Roma.

E’ autore o coautore di oltre 130 pubblicazioni in extenso (fonte PubMed) su riviste internazionali indicizzate (H-Index 32), 10 capitoli di libri e oltre 150 abstract di comunicazioni a congressi nazionali e internazionali.Ha ricevuto nel 2002-2003 un Marie Curie Intra European Fellowship (FEI) per le Scienze della Vita; nel 2003-2004: Marie Curie Reintegration Grant (ERG) per le Scienze della Vita; nel 2012-2015 e 2015-2018 è stato Honorary Lecturer alla Facoltà di Farmacia, Università di Nottingham, Regno Unito. Nel suo cv appaiono anche i brevetti di cui risulta inventore o co-inventore: sistema peptidico permeabile alle cellule per il trattamento delle malattie causate dall'eccitotossicità da glutammato; una formulazione per rilascio di Ossido Nitrico; un sistema chimico fisico per il trattamento degli acufeni. E' membro della Società Americana per le Neuroscienze (SFN), della Società Italiana di Farmacologia (SIF) e della Società Americana per le Neuroscienze (FENS).