"Aiuto cuoco legato nudo a una sedia e umiliato", licenziato chef stellato

Chef stellato costretto a lasciare il ristorante: "Aiuto-cuoco legato nudo e abusato per ore”

Il 21 dicembre scorso, Aurélien Largeau, chef del rinomato ristorante stellato La Table d'Aurélien Largeau presso l'Hotel du Palais a Biarritz, ha lasciato il suo incarico in seguito alle accuse e alle immagini diventate virali sui social media riguardo a un evento avvenuto all'interno dell'hotel. Secondo quanto riportato da Sud Ouest, un assistente è stato legato nudo a una sedia, in presenza dello staff del ristorante e con il coinvolgimento dello chef. Le immagini circolate sui social mostravano la vittima con una mela in bocca e una carota nelle natiche.

L'Hyatt Group, proprietario dell'Hotel du Palais, ha confermato la partenza di Largeau senza fornire ulteriori dettagli, affermando che l'incidente non riflette i valori dell'azienda e che sono state prese le decisioni appropriate per garantire la sicurezza e il benessere di colleghi, ospiti e partner. Largeau ha respinto vigorosamente le accuse in una dichiarazione a BFMTV, definendole false e diffamatorie, considerando l'accaduto un attacco alla sua reputazione e a quella del suo team. "Sono dichiarazioni false e diffamatorie e un attacco mostruoso al mio onore e alle mie formidabili squadre", ha dichiarato lo chef. La Procura di Bayonne ha avviato un'indagine preliminare sull'incidente, mentre i video incriminati sono stati rimossi dai social media.

Largeau, chef alla guida della cucina dell'Hotel du Palais dal 2020 e artefice dell'ottenimento della stella Michelin, si trova al centro di un controverso dibattito che potrebbe influenzare pesantemente la sua carriera e la reputazione del ristorante. L'intera vicenda solleva interrogativi sul trattamento dei dipendenti e sulla cultura aziendale all'interno delle cucine di alto livello, richiedendo un'indagine approfondita per stabilire la verità sui fatti.