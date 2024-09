Usa, ancora sangue. Spari sulla folla in Alabama: quattro morti

Le autorità parlano anche di "decine" di feriti





Quattro persone sono morte in seguito a una sparatoria avvenuta in una zona della vita notturna di Birmingham, in Alabama. Il Dipartimento di Polizia di Birmingham ha dichiarato che più persone sono state colpite da una sparatoria sulla 20esima strada, vicino a Magnolia Avenue, nella zona di Five Points South.



Gli investigatori hanno detto che gli agenti sono arrivati sul posto e hanno scoperto due uomini e una donna morti sulla scena. Una quarta vittima è morta in ospedale, ha riferito WBMA-TV. Le altre vittime sono state trasportate in ospedale con veicoli privati. Le autorità parlano anche di "decine" di feriti.