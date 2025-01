Alessandria, incendio in una palazzina: quattro intossicati

Alessandria, c'è forse un tentativo di suicidio dietro l'incendio di una palazzina nel quartiere Cristo che ha portato 4 persone in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio.

In ospedale due uomini e due donne

E' accaduto nella tarda serata di lunedì in via San Giovanni Evangelista. In ospedale due uomini e due donne, rispettivamente di 63, 54, 55 e 44 anni, che abitano negli appartamenti più vicini a quello in cui è divampato l’incendio. Sono tutte in codice giallo.

Il rilievi dei Vigili del Fuoco

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. I primi rilievi dei pompieri non escludono che alla base del rogo ci sia la volontà di uno degli abitanti di togliersi la vita.