Alessandria, incidente mortale: tre morti e quattro feriti, tra cui un 15enne

In un grave incidente, tra la notte del 10 e dell’11 dicembre, tra Cantalupo e Cabanette, nei pressi del passaggio a livello, nell'Alessandrino hanno perso la vita tre ragazzi e due sono ricoverati in condizioni critiche, viaggiavano tutti a bordo della stessa auto.

In tutto i ragazzi coinvolti sono sette e tutti italiani, tra cui una ragazza di 15 anni morta sul colpo, dopo essere stata sbalzata fuori dalla vettura. Lo schianto è avvenuto lungo la provinciale 244. Alla guida dell'auto c’era un giovane di 23 anni. Le due persone ricoverate in codice rosso, tra cui una 16enne portata subito in sala operatoria, e due in codice giallo. Sul posto i carabinieri e i vigli del fuoco.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente i ragazzi, che viaggiavano in sette su una Peugeot, poco prima dello schianto erano già stati notati da una pattuglia dei carabinieri, ma una volta inseguiti avrebbero aumentato la velocità nel tentativo di fare perdere le loro tracce ai militari. Sarebbero così arrivati nella strada che attraversa le campagne e che porta a Cantalupo. Vicino al passaggio a livello l'autista, avrebbe perso il controllo anche a causa della nebbia fitta della notte finendo nel giardino di un'abitazione. Una carambola che non ha dato scampo né a lui né ai suoi due amici: sbalzati in strada sono morti sul colpo.

Gli altri feriti sono stati portati in ospedale tra Novi e Alessandria. Sui corpi, a disposizione della Procura, sono già stati predisposti gli esami alcolemici per capire se i giovani, che con ogni probabilità stavano rientrando da una serata avessero bevuto. A causa dell'incidente Rfi ha interrotto la linea ferroviaria tra Alessandria e Acqui e ha attivato un servizio sostitutivo tramite bus.