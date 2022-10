Alessandria, un uomo mangia wurstel e muore. Un altro caso di meningite

Alessandria, un uomo di 80 anni mangia dei wurstel crudi di pollo e muore di meningite da Listeria monocytogenes

Mangia wurstel crudi di pollo e si sente subito male. Un uomo do 80 anni di Alessandria è stato subito ricoverato in ospedale, ma dopo 4 giorni è morto di meningite da Listeria monocytogenes. Il fatto è accaduto lo scorso 29 settembre, ad Alessandria come racconta Repubblica.it. Sono in corso gli accertamenti per comprendere se si tratta dello stesso ceppo, l'St 155, che ha causato il decesso di altre tre persone tra il dicembre del 2021 e il giugno 2022 in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna. Questo potrebbe essere il quarto caso. Ma i dubbi sono pochi.



Il ministero della Salute, la direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, l'Asl, i carabinieri del Nas e la procura di Alessandria stanno lavorando al caso. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo il 25 settembre. All'80enne è stata diagnosticata la meningite da Listeria monocytogenes e il suo quadro clinico, complice l'età, precipita: quattro giorni dopo l'ingresso al pronto soccorso muore.



Con l'aiuto dei parenti, che hanno confermato che l'uomo era solito consumare wurstel crudi, risulta che aveva acquistato alcune confezioni di una grande azienda alimentare. Quest'ultima, tra i suoi fornitori, ha anche la ditta che ha commercializzato i prodotti contaminati fino al 12 settembre.