Allarme botox tra le minorenni: kit online da 60 euro per farsi le iniezioni

Allarme botox, la voglia di ritocchino a 14 anni e la pericolosa moda del fai da te con tutorial su Youtube

Tra le ragazzine adolescenti é scoppiata l'ennesima moda pericolosa. Vogliono assomigliare al loro selfie modificato con i filtri e per raggiungere questa presunta perfezione sono disposte a tutto, anche a farsi pericolosi ritocchini fai da te. Su Internet comprano il kit a 60 euro: "penne" usa e getta e fialette di acido ialuronico. Seguono 7 minuti di tutorial su Youtube e non esitano a iniettarsi da sole il siero nelle labbra o sugli zigomi. Le ragazzine di 14-16 anni sono pronte a tutto pur di avere l’aspetto che la moda impone. Non temono né di farsi male né di fare danni al viso. Procedono e basta. Poi però - si legge su Il Giornale - vanno dal medico estetico perché hanno un labbro che sembra punto da un calabrone e l’altro che nemmeno si vede. E le mamme? Le accompagnano, firmano per l’intervento chirurgico o il trattamento, le assecondano. Una follia? È la tendenza degli ultimi anni. Se fino a poco tempo fa sembrava un eccesso l’operazione al seno o al setto nasale a 20 anni, oggi il canone estetico è del tutto sparametrato verso l’eccesso. Così come lo è l’età in cui si chiede il ritocchino.

Ragazzine già bellissime, - prosegue Il Giornale - chiedono ancora più bellezza, mai paghe. L’effetto che riescono a ottenere sulle foto con i filtri di Instagram e compagnia bella lo vogliono anche nella realtà, stampato in faccia grazie a ialuronico e baby botox. Il fatto che esista la versione baby del botox già la dice lunga sul fenomeno: i chirurghi estetici l’hanno creata, più diluita rispetto alla formula per le più agée, proprio per le adolescenti e per le loro manie di perfezione. Qualcuno sostiene addirittura che prima si inizi più si prevengono rughe e cedimenti della pelle, qualcun altro evidentemente fiuta il business di una cliente fidelizzata già prima che sia maggiorenne. Gli esperti: "Una mania che può portare alla depressione".